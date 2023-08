ലോറിയിൽനിന്ന് പണവും രേഖകളും കവർന്ന കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt ലോറിയിൽനിന്നു പണം കവർന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ട​ക​ര: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ലോ​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണ​വും രേ​ഖ​ക​ളും ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. വ​ട​ക​ര ചെ​ര​ണ്ട​ത്തൂ​ർ വ​ട​ക്കേ ക​ണ്ടി മീ​ത്ത​ൽ നൗ​ഷാ​ദി​നെ​യാ​ണ് (44) ചോ​മ്പാ​ല പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 11നാ​ണ് നാ​ദാ​പു​രം റോ​ഡി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ലോ​റി​യി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ പ​ണ​വും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ളും പ്ര​തി ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​യെ നാ​ദാ​പു​രം റോ​ഡി​ൽ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ന് എ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷം വ​ട​ക​ര ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. Show Full Article

The accused was arrested in the case of stealing money and documents from a lorry