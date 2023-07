സുനാമി ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കാനെത്തിയവരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതായി പരാതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ട​ക​ര: ക​ണ്ണൂ​ക്ക​ര സു​നാ​മി ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​ച്ച കു​ടും​ബ​ത്തെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്ത​താ​യി പ​രാ​തി. നാ​ദാ​പു​രം റോ​ഡി​ലെ ക​ട​വ​രാ​ന്ത​ക​ളി​ൽ 45 വ​ർ​ഷ​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, ഭാ​ര്യ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രി​യാ​യ ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്ത​താ​യി പ​രാ​തി.

ഒ​ഞ്ചി​യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത്, വ​ട​ക​ര ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ ശ​ശി​ക​ല ദി​നേ​ശ​ൻ, ഒ​ഞ്ചി​യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ ബി​ന്ദു വ​ള്ളി​ൽ, ശൈ​ല​ജ കൊ​യി​ലോ​ത്ത്, പി.​വി. ബീ​ന, കെ.​കെ. ബി​ന്ദു, റീ​ത്ത എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രെ ഫ്ലാ​റ്റി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​തി ദാ​രി​ദ്ര്യ ല​ഘൂ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡും റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡും ചി​കി​ത്സ​യും മ​രു​ന്നു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള ക​ണ്ണൂ​ക്ക​ര​യി​ലെ സു​നാ​മി ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​ച്ച സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​വി​ടെ താ​മ​സ​ക്കാ​രി​യാ​യ ഒ​രു സ്ത്രീ​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞ് കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ചോ​മ്പാ​ല പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും മ​ഹി​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്ത​തി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​ഹി​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. സു​നാ​മി ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ അ​വി​ടെ മ​റ്റാ​രെ​യും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ താ​മ​സം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ഹി​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

Complaint that those who came to stay in Tsunami flat were assaulted