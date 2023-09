cancel camera_alt മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യതിന് അ​ത്തോ​ളി പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെടുത്ത ലോ​റി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഉ​ള്ള്യേ​രി: സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് മു​ക്കി​നു സ​മീ​പം മാ​താം തോ​ട്ടി​ൽ ശൗ​ചാ​ല​യ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ ലോ​റി അ​ത്തോ​ളി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 23ന് ​അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​ത്. മു​മ്പും നി​ര​വ​ധി​ത​വ​ണ ഇ​തേ സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. ലോ​റി പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 75000 രൂ​പ പി​ഴ​യി​ട്ട​ത്. മൂ​ന്നു മാ​സം മു​മ്പ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ മ​റ്റൊ​രു ലോ​റി അ​ത്തോ​ളി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ പ​തി​വാ​ക്കി​യ സം​ഘം ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​ലി​യ തു​ക ഈ​ടാ​ക്കി ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ, വീ​ടു​ക​ൾ, ലോ​ഡ്ജു​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ നി​ർ​ബാ​ധം ഒ​ഴു​ക്കി​വി​ടു​ന്ന​ത്.





Finally caught: Vehicle owner fined three quarters of a lakh for dumping septic waste on the road