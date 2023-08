വീൽചെയറിലെത്തി ആടിയും പാടിയും അവരുടെ ഓണാഘോഷം

cancel camera_alt ഓണപ്പുലരി-2023 ഓണാഘോഷ പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.എം. അശ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: വീ​ൽ​ചെ​യ​റു​ക​ളി​ലെ​ത്തി ഒ​ത്തു​കൂ​ടി പാ​ടി​യും താ​ളം പി​ടി​ച്ചും അ​വ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം കെ​ങ്കേ​മ​മാ​ക്കി. സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ റൈ​റ്റ്സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഓ​ണ​പ്പു​ല​രി-2023 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഓ​മ​ശ്ശേ​രി റൊ​യാ​ർ​ഡ് ഫാം ​ഹൗ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റോ​ളം വീ​ൽ​ചെ​യ​റു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

പ​രി​പാ​ടി കൊ​ടു​വ​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം. അ​ഷ്റ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജാ​നു ത​മാ​ശ ഫെ​യിം ലി​ധി​ലാ​ൽ, സു​ധ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​മ​ശ്ശേ​രി ശാ​ന്തി ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​യി. എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​പി. ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് എം.​ടി. മ​ജീ​ദി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബ​വീ​ഷ് ബാ​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സി​നി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് അ​മ​ൽ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൗ​ദാ ബീ​വി, മി​സ്റ വാ​വാ​ട്, പി. ​ഇ​ന്ദു, സ​ന്തോ​ഷ് എ​ളേ​റ്റി​ൽ, അ​ന​സ് ക​ട്ടി​പ്പാ​റ, വി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ഈം, ഉ​സ്മാ​ൻ പി. ​ചെ​മ്പ്ര, എ​സ്.​ഐ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ഡ്വ. ശ്രീ​ജി​ത്ത്, സ​ഫീ​ന, വി​നോ​ദ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. Show Full Article

They celebrate Onam by rocking and singing in their wheelchairs