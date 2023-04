ഗുണ്ടാസംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രവാസിയുടെ വിഡിയോ പുറത്ത്

cancel camera_alt മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി അ​യ​ച്ച വി​ഡി​യോ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ചി​ത്രം By മാധ്യമം ലേഖകൻ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: ഗു​ണ്ടാ​സം​ഘം ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ പ്ര​വാ​സി യു​വാ​വി​ന്റെ വി​ഡി​യോ പു​റ​ത്ത്. പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ കു​റു​ന്തോ​ട്ടി​ക്ക​ണ്ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി (38)യു​ടെ വി​ഡി​യോ​യാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഗ​ൾ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് 80 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ര്‍ണം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ത​ന്നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തെ​ന്നും എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഷാ​ഫി വി​ഡി​യോ​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​വ​രെ കു​റി​ച്ചോ എ​വി​ടെ​യാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നോ വി​ഡി​യോ​യി​ൽ സൂ​ച​ന​യി​ല്ല. ‘‘325 കി​ലോ സ്വ​ര്‍ണം ഞാ​നും സ​ഹോ​ദ​ര​നും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് എ​ന്നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 80 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടേ​താ​ണ്. അ​തി​ന്റെ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത് ഡീ​റ്റെ​യി​ലാ​യി​ട്ട് കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ഗു​ണ്ട​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നു ക​രു​തു​ന്ന കാ​ർ അ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ത്ര​യും​പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ കേ​സും കൂ​ട്ട​വും പൊ​ലീ​സും പ്ര​ശ്‌​ന​വും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​കും. പി​ന്നെ, അ​ങ്ങോ​ട്ടും ഇ​ങ്ങോ​ട്ടും ചി​ന്തി​ച്ചി​ട്ടോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വേ​റൊ​രു വ​ഴി​യോ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ത്ര​യും​പെ​ട്ടെ​ന്ന് എ​ന്നെ റി​ലീ​സാ​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്യു​ക. പൊ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ക​ട​ന​മോ ജാ​ഥ​യോ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല’’ എ​ന്നാ​ണ് വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

അ​തി​നി​ടെ, ഷാ​ഫി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ഗു​ണ്ട​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നു ക​രു​തു​ന്ന കാ​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കാ​സ​ർ​കോ​ട് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​ത് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഒ​രാ​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്‌. Show Full Article

The video of the expatriate kidnapped by the gang is out