cancel camera_alt Representational Image By മാധ്യമം ലേഖകൻ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രും ല​ഹ​രി​സം​ഘ​വും ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി. കാ​രാ​ടി​യി​ൽ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാ​ത്രി പ​തി​നൊ​ന്ന​ര​യോ​ടെ കാ​രാ​ടി- കു​ടു​ക്കി​ലു​മ്മാ​രം റോ​ഡി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്കു നേ​രെ ല​ഹ​രി​സം​ഘം കൈ​യേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ സി.​പി.​എം ഓ​ഫി​സി​ല്‍ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പേ​രെ​ത്തി ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ട്ടി​ല്‍ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്നു​ണ്ടാ​യ വാ​ക്കേ​റ്റം സം​ഘ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ല​ഹ​രി സം​ഘ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട കാ​രാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​നാ​യ യു​വാ​വി​നെ ല​ഹ​രി സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും അ​ക്ര​മി​യെ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ ഏ​ല്‍പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കേ​സെ​ടു​ക്കാ​തെ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്ര​മി​യെ വി​ട്ട​യ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ സ്റ്റേ​ഷ​നു പു​റ​ത്തു​വെ​ച്ച് ഇ​യാ​ളെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ സം​ഘ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രം ന​ല്‍കി​യാ​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് കാ​ര്യ​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യാ​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പോ​ലും ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​ത്ത പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ല്‍ വ്യാ​പ​ക ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് നി​സ്സം​ഗ​ത തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​ര​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു വ​രു​മെ​ന്ന് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ​യു​ടെ അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ ജാ​ഥ ന​ട​ത്തി. Show Full Article

News Summary -

Locals and Lahari Sangh in Thamarassery Conflict between them again