കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ അതിദരിദ്രരും ഹരിതകർമ സേനാംഗങ്ങളും പട്ടിണിയാവില്ല

താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: കോ​ട​ഞ്ചേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ർ​ക്ക് ഓ​ണ​ക്കി​റ്റും ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1000 രൂ​പ ബോ​ണ​സും ഓ​ണ​സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കും. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രു​ടെ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട അ​ർ​ഹ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റി​ൽ ഒ​രു​ലി​റ്റ​ർ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ, ഉ​ഴു​ന്ന് 500 ഗ്രാം, ​പ​രി​പ്പ് 500 ഗ്രാം, ​പ​ഞ്ച​സാ​ര ഒ​രു​കി​ലോ, ചാ​യ​പ്പൊ​ടി 100 ഗ്രാം, ​ക​ട​ല 500 ഗ്രാം, ​ചെ​റു​പ​യ​ർ 500 ഗ്രാം, ​മു​ള​കു​പൊ​ടി, മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി ഗ്രാം, ​മ​ഞ്ഞ​ൾ​പൊ​ടി, ഉ​പ്പ്, പാ​ല​ട മി​ക്സ്, ആ​ട്ട ഒ​രു​കി​ലോ, സാ​മ്പാ​ർ പൊ​ടി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 14 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ്. അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രു​ടെ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട അ​ർ​ഹ​രാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഓ​ണ​സ​മ്മാ​ന​മാ​യാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്സ് തോ​മ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ജ​ന​കീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ണം അ​ല​വ​ൻ​സാ​യി ത​ന​ത് ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യി​രം രൂ​പ വീ​തം ഓ​ണം ബോ​ണ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നും സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ല​ക്സ് തോ​മ​സ് ചെ​മ്പ​ക​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​സ് പെ​രു​മ്പ​ള്ളി, ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ റി​യാ​ന​സ് സു​ബൈ​ർ, ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ബി ചി​ര​ണ്ടാ​യ​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ്രി​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​നി​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

In Kodanchery Panchayat, the very poor and Haritakarma Sena members do not starve