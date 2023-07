ജാനകി വയൽ: സർവേ പൂർത്തിയായപ്പോൾ കൈവശക്കാർക്ക് ഭൂമി ഇല്ലാതായി; 42ൽ 21 പേർക്ക് പട്ടയം ലഭിച്ചില്ല

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​ലേ​രി: ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജാ​ന​കി വ​യ​ലി​ലെ 42 കൈ​വ​ശ​ക്കാ​രി​ൽ 21 പേ​ർ​ക്ക് സ​ർ​വേ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. 2020ൽ ​തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​വേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ 2023 ജൂ​ൺ മാ​സ​ത്തോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. സ​ർ​വേ​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ പ​ട്ട​യ​ത്തി​ന് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ 42 പേ​രി​ൽ 21 ആ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​ള്ളൂ.

സ്ഥ​ലം അ​ള​ന്ന് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​ഴി​ക്കൂ​ർ ച​മ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി​ട്ടാ​ണ് കൈ​വ​ശ​ക്കാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ സ​ർ​വേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ഭൂ​മി കൈ​വ​ശ​ക്കാ​ര​ന്റേ​ത​ല്ലാ​തെ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 35 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി 42 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു. ജാ​ന​കി വ​യ​ലി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ കൈ​വ​ശ​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​ട്ട​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ 11, 17, 18, 19 സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റി​ൽ​പെ​ട്ട സ്ഥ​ലം കൃ​ഷി​ക്കാ​രു​ടേ​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ​ട്ടി​ക പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് മു​ഴു​വ​ൻ കൈ​വ​ശ​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​ട്ട​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​ത​ന്നെ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യം. എം.​പി. ബാ​ല​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ണ്ണി വേ​ങ്ങേ​രി, കെ.​കെ. വി​നോ​ദ​ൻ, വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ, പാ​ള​യാ​ട്ട് ബ​ഷീ​ർ, കെ.​ടി. മൊ​യ്തീ​ൻ, എ.​കെ. സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, സി.​പി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പി.​സി. സ​തീ​ഷ്, തോ​മ​സ് കൈ​ത​ക്കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Janaki Field- When the survey was completed the land was lost to the occupants