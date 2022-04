cancel camera_alt കൂ​ട​ത്താ​യി​യി​ൽ കി​ണ​റി​ൽ വീ​ണ പൂ​ച്ച​യെ ഓ​മ​ശ്ശേ​രി ഹാ​ച്ചി​ക്കോ ടീം ​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഓ​മ​ശ്ശേ​രി: കൂ​ട​ത്താ​യി ടൗ​ണി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കി​ണ​റ്റി​ൽ അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​മാ​യി വീ​ണു​കി​ട​ന്ന പൂ​ച്ച​യെ ഓ​മ​ശ്ശേ​രി ഹാ​ച്ചി​ക്കോ ആ​നി​മ​ൽ റെ​സ്ക്യൂ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പൂ​ച്ച​യെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ലും ക​ര​ക​യ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്നു നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ഹാ​ച്ചി​ക്കോ ആ​നി​മ​ൽ റെ​സ്ക്യൂ ടീം ​വ​ലി​യ വ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൂ​ച്ച​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ര​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.

ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​ജീ​ഷ്, ജം​ഷീ​ർ, സി​നീ​ഷ്കു​മാ​ർ, സാ​യി, അ​ഖി​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെയാണ് ര​ക്ഷി​ച്ചത്. Show Full Article

News Summary -

cat was rescued after falling into a well for five days