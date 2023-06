ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറ്റിയില്ല: നടുവണ്ണൂരിൽ ഹോം ഗാർഡിന് മർദനം; അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ: ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​രി​ൽ ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡി​ന് മ​ർ​ദ​നം, അ​ഞ്ച് പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് ​ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് മു​ൻ​വ​ശം ട്രാ​ഫി​ക് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡി​നെ​യാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്- കു​റ്റ്യാ​ടി റൂ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ജ് വ ​ബ​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ബ​സ് ക​യ​റ്റാ​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള​യാ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ബ​സു​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് പു​റ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ളു​ക​ളെ ക​യ​റ്റു​ക​യും ഇ​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക. ഇ​ത് കാ​ര​ണം സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ളും ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും ഓ​ടേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ബ​സു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര ഓ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യും സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​യ​റ്റാ​തെ പോ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​ർ​ജു​ൻ, റി​ജി​ൽ, അ​ഭി​ജി​ത്ത്, സോ​നു വി​ജ​യ​ൻ, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. പേ​രാ​മ്പ്ര- കു​റ്റ്യാ​ടി റൂ​ട്ടി​ൽ ബ​സു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ടം പ​തി​വാ​ണ്. മ​ത്സ​ര ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തും ഇ​വി​ടെ നി​ത്യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. Show Full Article

bus was not stopped in the bus stand-Home guard beaten up in Naduvannur-Five people are under arrest