വിലക്കുറവിന്റെ മറവിൽ ചത്തകോഴി വിൽപന; ചിക്കൻ സ്റ്റാൾ അടപ്പിച്ചു

cancel camera_alt ച​ത്ത​കോ​ഴി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ ചി​ക്ക​ൻ സ്റ്റാ​ളി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ഷാ​ഹി​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ നാ​ദാ​പു​രം: തൂ​ണേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ആ​വോ​ല​ത്ത് ച​ത്ത​കോ​ഴി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ ചി​ക്ക​ൻ സ്റ്റാ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. മോ​ദാ​ക്ക​ര പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള സി.​പി.​ആ​ർ ചി​ക്ക​ൻ സ്റ്റാ​ളാ​ണ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൂ​ട്ടി​ച്ച​ത്. മ​റ്റു ക​ട​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ കോ​ഴി​വി​ല്പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഇ​വി​ടെ പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ക​ട​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ നി​ര​വ​ധി ച​ത്ത കോ​ഴി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​രെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ഷാ​ഹി​ന, വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം കെ. ​മ​ധു​മോ​ഹ​ന​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലും ച​ത്ത കോ​ഴി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും പൊ​ലീ​സ് സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ട പൂ​ട്ടി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ട പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് 15,000 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

Sale of dead chicken under the guise of low price; The chicken stall was closed