രക്ഷാപ്രവർത്തനം വൈകി; കിണറ്റിൽ വീണ നായ്ക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മു​ക്കം: യ​ഥാ​സ​മ​യം ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ മൂ​ന്നു നാ​യ്ക്ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​ത്തി​ന് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യി. കാ​ര​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കാ​ര​മൂ​ല​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യാ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച​താ​ണ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യ​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ കി​ണ​റ്റി​നു​ള്ളി​ലെ പൈ​പ്പി​ൽ ക​ടി​ച്ചു​തൂ​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ൽ നാ​യ്ക്ക​ളെ ക​ണ്ട​ത്. നാ​യ്ക്ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മു​ക്കം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ത​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ന​മ്പ​ർ ന​ല്കി ത​ടി​യൂ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ ഹാ​ച്ചി​കോ റ​സ്ക്യൂ സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം​തേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ ര​ണ്ടു നാ​യ്ക്ക​ൾ പൈ​പ്പി​ലെ പി​ടി​വി​ട്ട് കി​ണ​റി​ന്റെ ആ​ഴ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ച്ചു. പൈ​പ്പി​ൽ തൂ​ങ്ങി​നി​ന്ന ഒ​ര​ണ്ണെ​ത്തി​നെ ഹാ​ച്ചി​കോ അ​നി​മ​ൽ​സ് റ​സ്ക്യൂ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ചു. കി​ണ​റ്റി​ലെ വെ​ള്ളം വ​റ്റി​ച്ച് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​റ്റു ര​ണ്ട് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ര​ക്ഷാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ച​സ​മ​യ​ത്ത് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.അ​തേ​സ​മ​യം, നാ​യ്ക്ക​ൾ കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ സം​ഭ​വം അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നും, ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ക്ഷാ​നി​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​രും വി​ളി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഹാ​ച്ചി​കോ അ​നി​മ​ൽ റ​സ്ക്യൂ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​ജീ​ഷ്, ജം​ഷീ​ർ, അ​ഖി​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്കി. Show Full Article

Bad end for dogs that fall into the well