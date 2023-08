പാലത്തിന്റെ നടപ്പാതയിൽ സ്ഥാപിച്ച കമാനം പൊലീസ് എടുത്തുമാറ്റി

cancel camera_alt എ​ള​മ​രം പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ക​മാ​നം മാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ മാ​വൂ​ർ: എ​ള​മ​രം പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ക​വാ​ടം പൊ​ലീ​സ് എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റി. സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം സ്ഥാ​പി​ച്ച ക​മാ​ന​മാ​ണ് സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്. ക​മാ​നം എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റാ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ത​ന്നെ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​രാ​റെ​ടു​ത്ത​വ​ർ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് ക​മാ​നം സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം മാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ‘മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ന​ട​പ​ടി. Show Full Article

News Summary -

The police removed the arch placed on the footpath of the bridge