cancel camera_alt റോ​ഡി​ൽ വീ​ണു​കി​ട​ന്ന പ​ണ​പ്പൊ​തി കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ന്ന യു​വാ​വി​ന്റെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​റ്റ്യാ​ടി: ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്നെ​ടു​ത്ത് പോ​കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ​ണം റോ​ഡി​ൽ നി​ന്നെ​ടു​ത്ത് കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ന്ന യു​വാ​വി​ന്റെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി.

ടൗ​ണി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​യ കു​ടി​ച്ചി​റ​ങ്ങി ന​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ വേ​ളം വ​ല​കെ​ട്ട് വി​ള​ക്കി​ലേ​രി​ക്ക​ണ്ടി ഹ​മീ​ദി​ന്റെ പ​ണ​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. മ​ടി​യി​ൽ തി​രു​കി​യ പ​ണ​പ്പൊ​തി വീ​ണു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. കു​റ്റ്യാ​ടി ജ​ന​കീ​യ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ സേ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ എം.​ഐ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​നു മു​ന്നി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ലാ​ണ് ഹ​മീ​ദ് ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തും റോ​ഡ​രി​കി​ൽ പ​ണ​പ്പൊ​തി വീ​ണു​പോ​കു​ന്ന​തും കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ക​ണ്ണി​ൽ​പെ​ട്ട നീ​ല ടീ​ഷ​ർ​ട്ടും പാ​ൻ​റ്സു​മി​ട്ട യു​വാ​വ് ന​ട​ന്ന​ടു​ക്കു​ന്ന​തും സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ൾ പോ​യ​ശേ​ഷം പ​ണ​മെ​ടു​ത്ത് പാ​ൻ​റ്സി​ന്റെ കീ​ശ​യി​ൽ തി​രു​കു​ന്ന​തും കാ​ണാം. പ​രാ​തി പ്ര​കാ​രം കു​റ്റ്യാ​ടി പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

Half a lakh of expatriates lost; The scene of a man taking money that fell on the road goes viral