ഓടുന്ന ബസിന് മുകളിലേക്ക് മരച്ചില്ല വീണ് യാത്രക്കാരിക്ക് പരിക്ക്

cancel camera_alt മരച്ചില്ല വീണ് തകർന്ന ബസ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ: ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ബ​സി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ര​ക്കൊ​മ്പ് പൊ​ട്ടി​വീ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. മാ​വൂ​ർ-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റോ​ഡി​ൽ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​രി​ന​ടു​ത്ത ആ​ന​ക്കു​ഴി​ക്ക​ര​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. പെ​രു​വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി ആ​ര്യ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് കു​റ്റി​ക്ക​ട​വി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഐ​സ മോ​ൾ ബ​സി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് റോ​ഡ​രി​കി​ലെ മ​ര​ത്തി​ന്റെ കൊ​മ്പ് പൊ​ട്ടി​വീ​ണ​ത്. മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ചി​ല്ല് ത​ക​ർ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ബ​സി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്ന് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ. ഇ​വ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​തേ​ടി. Show Full Article

News Summary -

A tree branch fell on the running bus and the passenger was injured