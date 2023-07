cancel camera_alt കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നു​സ​മീ​പം മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​നു താഴെ വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി: ആ​ർ.​ബി.​ഡി.​സി മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ചു​വ​ടു​ഭാ​ഗം ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​പൂ​രി​തം. രോ​ഗ​ഭീ​തി​യും പ​ര​ത്തു​ന്നു. ന​ഗ​ര​ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നു സ​മീ​പ​മാ​ണ് മ​ലി​ന​മാ​യി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ക്കു​പൊ​ത്തി മാ​ത്ര​മേ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റൂ. മ​ല​മൂ​ത്ര വി​സ​ർ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ത​ന്നെ ലി​ങ്കു റോ​ഡു​മു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ മ​ലി​ന​ജ​ലം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ലി​ങ്ക് റോ​ഡു കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന് ചു​വ​ട്ടി​ലെ ലി​ങ്ക് റോ​ഡി​ൽ മ​ലി​ന​ജ​ലം ത​ളം​കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു

ധാ​രാ​ളം​പേ​ർ​ക്ക് ഇ​തു​വ​ഴി സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. നി​ര​ന്ത​രം ഈ ​വ​ഴി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ൽ ത്വ​ഗ് രോ​ഗ​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ പി​ടി​പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ​യാ​ണ്. ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ മു​റ​പോ​ലെ ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ഭാ​ഗം അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. വൃ​ത്തി​യു​ള്ള പ​രി​സ​രം ഇ​വി​ടെ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

Show Full Article

News Summary -

Has no one seen this garbage