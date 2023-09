ലഹരിസംഘം സഞ്ചരിച്ച കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു

cancel camera_alt ലഹരിസംഘം സഞ്ചരിച്ച കാർ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ നിലയിൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ടു​വ​ള്ളി: കി​ഴ​ക്കോ​ത്ത് ആ​വി​ലോ​റ​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന സം​ഘം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ആ​ഡം​ബ​ര കാ​ർ താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞു. കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ഒ​രാ​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് 3.25 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ആ​വി​ലോ​റ പാ​റ​ക്ക​ണ്ടി മു​ക്ക് പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ട​ര​ക്കാ​ണ് സം​ഭ​വം.

വെ​ഴു​പ്പൂ​ർ ചു​ണ്ട​ക്കു​ന്നു​മ്മ​ൽ അ​ര​വി​ന്ദ് (20) ആ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​ത്ത​റ​മ്മ​ൽ പു​ത്ത​ൻ പീ​ടി​ക​യി​ൽ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ (42)പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​നം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. റോ​ഡി​ന് ന​ടു​വി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​ർ​ത്തി​യ ല​ഹ​രി​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ കാ​ർ മാ​റ്റാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി വ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ കാ​ർ യാ​ത്രി​ക​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നാ​ട്ടു​കാ​രെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച് മ​റ്റൊ​രു വ​ഴി​ക്ക് വ​ന്ന​പ്പോ​​ഴേ​ക്കും കാ​ർ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് കെ.​എ​ൽ 57 എ​ൻ 6067 ന​മ്പ​ർ ബെ​ൻ​സ് കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് താ​ഴ്ച​യി​ലു​ള്ള സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കാ​റി​ൽ ക​ണ്ട ര​ണ്ടു​പേ​ർ ല​ഹ​രി​യി​ൽ അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ ഉ​ണ​ർ​ന്ന് കാ​റി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​ക​ണ്ട് സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ നാ​ട്ടു​കാ​ർ നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് തു​ലാ​സ്, ക​വ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി കൊ​ടു​വ​ള്ളി പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു പൊ​തി ഇ​വ​ർ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​സ്.​ഐ അ​നൂ​പ് അ​രീ​ക്ക​ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തും കാ​റി​ലും ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​വ​റി​ലാ​ക്കി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ​തും പ​ഴ്സി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​യ 3.25 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ​ പൊ​ലീ​സ് കാ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ര​വി​ന്ദി​നെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. Show Full Article

The car in which the drug gang was traveling overturned