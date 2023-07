വിട്ടുപിരിഞ്ഞാലും ഓർക്കാൻ കൊടുവള്ളിക്കുമുണ്ട് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വികസന തലോടൽ

cancel By അഷ്റഫ് വാവാട് കൊ​ടു​വ​ള്ളി: വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്നും ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ണ് ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി. വി.​എം. ഉ​മ്മ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണി​ത്. 2014ലാ​ണ് സി.​എ​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഗ​വ. ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ലാ​ല​യ​മാ​ണി​ത്.

കോ​ഴി​ക്കോ​ട് താ​ലൂ​ക്കി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ​പെ​ട്ട മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളെ വി​ഭ​ജി​ച്ച് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ താ​ലൂ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തും ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്ന കൊ​ടു​വ​ള്ളി​യെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​തും ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യാ​ണ്. തൊ​ഴി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന കൊ​ടു​വ​ള്ളി​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഐ.​ടി.​ഐ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന കി​ട​ത്തി​ച്ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ന​രി​ക്കു​നി​യി​ലെ ആ​യു​ർ​ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​വും ക​ട്ടി​പ്പാ​റ​യി​ൽ പു​തി​യ വി​ല്ലേ​ജും അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തും ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യാ​ണ്. ക​ട്ടി​പ്പാ​റ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​വും അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ത​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭ്യ​മാ​യ​തും ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്. ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​ല​രും ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ജ​ന​ക്ഷേ​മ​വും വി​ക​സ​ന​വും മാ​ത്രം മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ട് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യെ​ന്നും കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം നി​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഓ​ർ​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ വി.​എം. ഉ​മ്മ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Koduvally also has Oommen Chandy's developmental touch to remember even if he leaves