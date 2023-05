പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഒരാൾകൂടി അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt പീഡനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പി. മുഹമ്മദ് ഷാമിൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഫ​റോ​ക്ക്: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ന​ല്ല​ളം ചാ​ലാ​ട്ടി പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​മി​ൽ (21) ആ​ണ് പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഫ​റോ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​വെ​ച്ച് ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. ചാ​ലി​യം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഫ​റോ​ക്ക് എ.​സി എ.​എം. സി​ദ്ദീ​ഖ്, എ​സ്.​ഐ പി. ​മു​ര​ളി, എ.​എ​സ്.​ഐ വി. ​അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

One more person was arrested in the case of molesting the girl