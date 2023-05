കൈകാലുകൾ ചങ്ങലക്കിട്ട് ആദിൽ ചാലിയാറിലേക്ക്; ലക്ഷ്യം ഗിന്നസ് റെക്കോഡ്

cancel camera_alt ആ​ദി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഫ​റോ​ക്ക്: വീ​ശി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​റ്റി​നെ​യും പു​ഴ​യി​ലെ അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കി​നെ​യും കൈ​കാ​ലു​ക​ളി​ല്‍ ച​ങ്ങ​ല​ക​ള്‍ തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്താ​ല്‍ നീ​ന്തി​ക്ക​ട​ന്ന് ചാ​ലി​യാ​റി​ന്റെ ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ല്‍ വി​സ്മ​യം തീ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ചാ​ലി​യ​ത്തു നി​ന്നൊ​രു യു​വാ​വ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​നും അ​ഞ്ചി​നു​മി​ട​യി​ൽ ചാ​ലി​യം കോ​സ്റ്റ​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി ബേ​പ്പൂ​ർ ക​ര​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് 21കാ​ര​നാ​യ ആ​ദി​ലി​ന്റെ അ​ത്ഭു​ത പ്ര​ക​ട​നം. ‘തീ​ര​സു​ര​ക്ഷ നാ​ടി​ന്റെ ര​ക്ഷ’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ‌​ശ​ത്തോ​ടെ ബി.​സി.​സി ചാ​ലി​യം ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സാ​കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ ആ​ദി​ല്‍ നീ​ന്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ചാ​ലി​യം ജു​മു​അ​ത്ത് പ​ള്ളി​യു​ടെ കു​ള​ത്തി​ല്‍ പി​താ​വി​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം. ആ​റു വ​യ​സ്സാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും കൈ​കാ​ലു​ക​ള്‍ ബ​ന്ധി​ച്ച് ദീ​ര്‍ഘ​നേ​രം നീ​ന്താ​ന്‍ ആ​ദി​ല്‍ പ​രി​ശീ​ലി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 2012ൽ ​ഒ​മ്പ​തു വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ദി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡി​നൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. 2007ല്‍ ​ചൈ​ന​യി​ലെ യാ​ങ്‌​സെ ന​ദി​യു​ടെ കൈ​വ​ഴി​യി​ല്‍ പ​ത്തു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ ഹു​യാ​ന്‍ലി മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​റു​കൊ​ണ്ട് മൂ​ന്നു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ന്തി​യ റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ് ആ​ദി​ല്‍ അ​ന്ന് മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്. ബേ​പ്പൂ​രി​ലെ ജ​ങ്കാ​റി​ല്‍നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി കോ​ട​മ്പു​ഴ വ​രെ​യു​ള്ള 4.68 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​റു​കൊ​ണ്ട് നീ​ന്തി​യാ​ണ് ആ​ദി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ക​ര്‍ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ചി​ല സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​മി​ത്തം ഗി​ന്ന​സി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഡി.​ടി.​എ​ച്ച് ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​നും ചാ​ലി​യം അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ ചാ​യ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ പാ​തി​രി​ക്കാ​ട് മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി എ​ന്ന ആ​തി​ഖി​ന്റെ​യും വീ​ട്ട​മ്മ​യാ​യ റ​സീ​ന​യു​ടെ​യും മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ മ​ക​നാ​ണ് ആ​ദി​ൽ. മാ​ത്ത​റ പി.​കെ കോ​ള​ജി​ല്‍നി​ന്ന് ഈ ​വ​ര്‍ഷം ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി റി​സ​ൽ​ട്ട് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലാ​ണ് ഉ​പ​രി​പ​ഠ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ദി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Adil to Chaliyar with his tied hands and feet-Aim for Guinness record