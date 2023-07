cancel camera_alt തലയാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ലോറികൾ പാർക്ക് ചെയ്ത നിലയിൽ, തലയാട് അങ്ങാടിയിൽ ബസുകൾ റോഡിൽ നിർത്തുന്നതിനെതുടർന്നുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്ക് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: ത​ല​യാ​ട് അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടും ബ​സു​ക​ൾ റോ​ഡി​ൽ നി​ർ​ത്തി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തും ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്നു. ബ​സു​ക​ൾ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​തെ അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ത​ട​സ്സം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​യ​ല​ട, ക​ക്ക​യം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​കൂ​ടി​യാ​യ ത​ല​യാ​ട് അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​രു​മി​ച്ചെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. ബ​സു​ക​ൾ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ നി​ർ​ത്തി ആ​ളു​ക​ളെ ക​യ​റ്റു​ക​യും ഇ​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. പ​ന​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി നി​ർ​മി​ച്ച സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ലോ​റി​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ബ​സു​ക​ൾ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സി​ലും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Lorry at the bus stand, buses on the road; The past is tough