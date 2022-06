പാലോളിയിൽ എസ്.ഡി.പി.ഐ പ്രവർത്തകന്റെ വീടിനുനേരെ സ്ഫോടനവസ്തു എറിഞ്ഞതായി പരാതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: പാ​ലോ​ളി​യി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മൂ​രാ​ട്ട് ക​ണ്ടി സ​ഫീ​റി​ന്റെ വീ​ട്ടി​നു​നേ​രെ സ്ഫോ​ട​ന​വ​സ്തു എ​റി​ഞ്ഞ​താ​യും വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​വും പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും പ​രാ​തി. വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ളി​ല്ലാ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്ത് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വ​മെ​ന്നാ​ണ് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ന്ന​താ​യി തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വീ​ട്ടു​കാ​ർ വാ​തി​ൽ പൂ​ട്ടാ​തെ​യാ​ണ് പു​റ​ത്തു​പോ​യ​തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ലോ​ളി​യി​ൽ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട മ​ർ​ദ​നം ന​ട​ന്ന ദി​വ​സം മു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സ് ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ന്ന​താ​യു​ള്ള വി​വ​രം ഇ​വ​ർ​ക്കും കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ജി​ഷ്ണു​രാ​ജി​നെ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ക്കി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള ആ​ളാ​ണ് സ​ഫീ​ർ.ഇ​യാ​ൾ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. പൊ​ലീ​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു. Show Full Article

Complaint that an explosive device was hurled at the house of an SDPI activist in Paloli