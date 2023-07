എയിംസ്; സ്വകാര്യ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ കിനാലൂരിൽ ആദ്യ നടപടി എതിർപ്പില്ലാതെ പൂർത്തിയായി

cancel camera_alt കിനാലൂരിൽ എയിംസിനായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: കി​നാ​ലൂ​രി​ൽ എ​യിം​സി​നാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ​ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ദ്യ​ന​ട​പ​ടി എ​തി​ർ​പ്പി​ല്ലാ​തെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കി​നാ​ലൂ​ർ, കാ​ന്ത​ലാ​ട് വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ൽ​പെ​ട്ട 40.6802 ഹെ​ക്ട​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. കി​നാ​ലൂ​ർ, കാ​ന്ത​ലാ​ട് വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ൽ​പെ​ട്ട കെ.​എ​സ്.​ഐ.​ഡി.​സി​യു​ടെ കൈ​വ​ശ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി​ക്ക് പു​റ​മെ 193 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഒ​രു അ​മ്പ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ​യും കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ​യും ചേ​ർ​ത്ത് 40.6802 ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി​യാ​ണ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള 15 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ദ്യ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ളി​ലാ​രും​ത​ന്നെ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ (എ​ൽ.​എ) മു​മ്പാ​കെ എ​തി​ർ​പ്പൊ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​കാ​ഘാ​ത പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നേ​ര​ത്തെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ന്യാ​യ​മാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം പ​ദ്ധ​തി ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്ക​ത്ത​ക്ക​വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​കാ​ഘാ​ത പ​ഠ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ലേ​ക്കാ​യി കി​നാ​ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ 82 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​ന്ത​ലാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ 21 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യു​മാ​ണ് കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ക. കാ​ന്ത​ലാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ 18.2569 ഹെ​ക്ട​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​ക്ക് 59 പേ​രാ​ണ് അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ. കി​നാ​ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ 22.42 33 ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി​ക്ക് 180 പേ​രും അ​വ​കാ​ശി​ക​ളാ​യു​ണ്ട്. എ​യിം​സി​നാ​യി കി​നാ​ലൂ​രി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഐ.​ഡി.​സി​യു​ടെ 153 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം നേ​ര​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കി​നാ​ലൂ​രി​ൽ എ​യിം​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ഭാ​വി​യി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​ന​വും കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് 40.68 ഹെ​ക്ട​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​കൂ​ടി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​ക്ക് കെ​ട്ടി​ടം, മ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ല​നി​ർ​ണ​യം മൂ​ന്നു മാ​സം കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

AIIMS; Private Land Acquisition In Kinalur The First Step Was Completed Without Opposition