വാഴൂർ മിനിസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമാണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ

cancel camera_alt കൊ​ടു​ങ്ങൂ​രി​ൽ ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച വാ​ഴൂ​ർ മി​നി​സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ടം By മാധ്യമം ലേഖകൻ വാ​ഴൂ​ർ: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ടു​ങ്ങൂ​രി​ലെ മി​നി സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ലാ​കും. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം 19ന് ​ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​വ. ചീ​ഫ് വി​പ്പ് ഡോ. ​എ​ൻ. ജ​യ​രാ​ജ് അ​റി​യി​ച്ചു. തി​രു​വ​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മി​ഷ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യോ​ടു ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഗ​വ. ചീ​ഫ് വി​പ്പ് ജ​യ​രാ​ജി​ന്റെ ആ​സ്തി​വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 1.60 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 1037 ച​തു​ര​ശ്ര​യ​ടി​യി​ൽ ര​ണ്ട് നി​ല​യി​ലാ​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം. ഫ്ര​ണ്ട് ഓ​ഫി​സ്, സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സ്, ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ്, പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി റോ​ഡ്സ് ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ര​ണ്ടു നി​ല​യി​ലും ശൗ​ചാ​ല​യ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

