cancel camera_alt പഴയിടം കോസ്​വേ പാലം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: എ​രു​മേ​ലി-​മ​ണി​മ​ല-​ചി​റ​ക്ക​ട​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​യി​ടം കോ​സ്​​വേ​ക്ക്​ പ​ക​രം പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ. മ​ണി​മ​ല​യാ​റി​നു കു​റു​കെ​യു​ള്ള പ​ഴ​യി​ടം കോ​സ്​​വേ​ക്ക്​ ഉ​യ​രം കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ ഇ​വി​ട​വും പ​രി​സ​ര​വും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങും. ഇ​തോ​ടെ ഇ​തു​വ​ഴി യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങും. ശ​ബ​രി​മ​ല വ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ട്ടു​മ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ല്ലു​ക​ളും മ​ല​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ഒ​ഴു​കി കോ​സ്​​വേ​യു​ടെ തൂ​ണു​ക​ളും കൈ​വ​രി​ക​ളും ത​ക​രു​ക പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ കോ​സ്​​വേ​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള​വ​ർ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടും. സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ചെ​റു​വ​ള്ളി പാ​ല​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​യ​തോ​ടെ ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ ശ​രി​ക്കും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പ​ഴ​യി​ടം കോ​സ്​​വേ​ക്കു പ​ക​രം ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. Show Full Article

A bridge should be built instead of the pazhayidam causway