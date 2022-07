കാര്‍ തോട്ടിലേക്കു മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക്

cancel camera_alt തോ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​റി​ഞ്ഞ കാർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കടുത്തുരുത്തി: നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ റോഡരികിലെ തോട്ടിലേക്കു മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക്. കാറിനുള്ളില്‍ കുരുങ്ങിയ ഡ്രൈവറെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി മുട്ടുചിറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ച രണ്ടോടെ കാപ്പുന്തലക്ക് സമീപം നീരാക്കപടിയിലാണ് അപകടം. കുറവിലങ്ങാട് തടിമില്ല് നടത്തുന്ന അരുണാശ്ശേരി ജങ്ഷനിലെ അരുണാശ്ശേരില്‍ വീട്ടില്‍ എ.കെ. തോമസാണ് (65) കാറിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയത്. കുറവിലങ്ങാടുനിന്ന് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് അപകടം. കാര്‍ സമീപത്തെ കൈത്തോട്ടിലേക്കു മറിയുന്നത് എതിരെവന്ന കാര്‍ യാത്രികര്‍ കണ്ടിരുന്നു. ഇവരാണ് വിവരം പൊലീസില്‍ അറിയിച്ചത്. അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലം കൃത്യമായി കണ്ടെത്താന്‍ വൈകിയതിനാല്‍ അരമണിക്കൂറോളം തോമസ് കാറിനുള്ളില്‍ കുരുങ്ങി കിടന്നു. സമീപവാസികളാരും അപകടവിവരം അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് കടുത്തുരുത്തി പൊലീസ് അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്. Show Full Article

car fell into the ditch and the driver was injured