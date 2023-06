കനകപ്പലം വനമേഖലയിൽ മാലിന്യം തള്ളിയാൽ കാമറയിൽ കുടുങ്ങും

cancel camera_alt ക​ന​ക​പ്പ​ലം വ​ന​മേ​ഖ​ല​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന റോ​ഡ​രി​കി​ൽ വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ട്രാ​പ് കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ എ​രു​മേ​ലി: വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന ക​ന​ക​പ്പ​ലം വ​ന​മേ​ഖ​ല​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ട്രാ​പ് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് വ​നം​വ​കു​പ്പ്. പ്ലാ​ച്ചേ​രി മു​ത​ൽ ക​ന​ക​പ്പ​ലം വ​രെ റോ​ഡ​രി​കി​ലെ മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​മ​ട​ക്കം കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി കേ​സെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. എ​രു​മേ​ലി-​റാ​ന്നി റോ​ഡി​ൽ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ലാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത്. അ​റ​വു​മാ​ലി​ന്യ​വും ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യ​വു​മ​ട​ക്കം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. പ​ല​ത​വ​ണ വ​ന​പാ​ല​ക​ർ മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത ശേ​ഷം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വീ​ണ്ടും മാ​ലി​ന്യ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വ​നം​വ​കു​പ്പ് കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

News Summary -

Kanakapalam gets caught on camera if it litters the forest area