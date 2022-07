cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ചങ്ങനാശ്ശേരി: നിരവധി ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയ കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. തൃക്കൊടിത്താനം കോട്ടമുറി ഭാഗത്ത് മറ്റത്തിൽ വീട്ടിൽ എം.വി. പ്രദീപിനെയാണ് (41) തൃക്കൊടിത്താനം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മനോജ് എന്നയാളെ, വീട് എടുത്തു കൊടുക്കാമെന്ന വ്യാജേന പണം വാങ്ങി കബളിപ്പിക്കുകയും കൂടാതെ അയാൾക്ക് പുതിയ ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങിത്തരാം എന്നും പറഞ്ഞ് പഴയത് വിൽപന നടത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ തൃക്കൊടിത്താനം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി കെ. കാർത്തിക്കിന്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് തൃക്കൊടിത്താനം പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ. അജീബ്, എ.എസ്.ഐ സാബു, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ അബ്ദുൽ സത്താർ, അനീഷ് ജോൺ, സെൽവരാജ് എന്നിവർ ചേര്‍ന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. വീടുകളും റബര്‍ തോട്ടങ്ങളും കാണിച്ച് തന്‍റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് നിരവധി ആളുകളില്‍നിന്നും പണം തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

News Summary -

The accused was arrested in the case of money cheating