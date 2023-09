നീലംപേരൂർ പൂരം പടയണി; ചൂട്ടുപ്രഭയിൽ താപസക്കോലം എത്തി; ഇന്ന് ഐരാവതം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: നീ​ലം​പേ​രൂ​ർ പ​ട​യ​ണി​യു​ടെ എ​ട്ടാം നാ​ൾ ചൂ​ട്ടു​പ്ര​ഭ​യു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ട​യ​ണി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​മാ​യ പ്ലാ​വി​ല​ക്കോ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച് താ​പ​സ കോ​ലം പ​ട​യ​ണി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി. പ്ലാ​വി​ല​ക്കോ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ദി​ന​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര കോ​ല​മാ​യി ആ​ന​യെ​ഴു​ന്ന​ള്ളും. രാ​ത്രി പ​ത്തി​ന് ചേ​ര​മാ​ൻ പെ​രു​മാ​ൾ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തി അ​നു​ജ്ഞ വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് താ​പ​സ​ക്കോ​ലം എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​യ​ത്. ക​ല്യാ​ണ സൗ​ഗ​ന്ധി​കം തേ​ടി കൊ​ടും​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന ഭീ​മ​സേ​ന​ൻ വ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ണു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ്ലാ​വി​ല​ക്കോ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ട​യ​ണി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. കൊ​ടും വ​ന​ത്തി​ൽ ത​പ​സ്സ്​ അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ക്ക​ണ്ഡേ​യ മു​നി​യെ ഭീ​മ​സേ​ന​ൻ ക​ണ്ട​താ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​യ താ​പ​സ​ക്കോ​ല​ത്തി​​ന്‍റെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം. പ​ട​യ​ണി പ​കു​തി പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ പ​ട​യ​ണി ന​ഗ​ർ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കൊ​ണ്ടു തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി. പ​ക​ൽ വ​ല്യ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചെ​റി​യ അ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യും നി​ര​വ​ധി ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

Nilamperur Pooram Padayan; In the heat of the day, heat has arrived; Airavatam today