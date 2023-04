cancel camera_alt ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​നാ​യ ലോ​ട്ട​റി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​നാ​യ യു​വാ​വി​ന്‍റെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ശാസ്താംകോട്ട: ഭരണിക്കാവില്‍ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനില്‍ നിന്ന് പണവും ലോട്ടറിയും തട്ടിയെടുത്ത യുവാവ് പിടിയില്‍. അമ്പലത്തുംഭാഗം ഷെഹിന്‍ ഷാ മന്‍സിലില്‍ മന്‍സിലില്‍ ഷെഹിന്‍ഷാ (23)യാണ് ശാസ്താംകോട്ട പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ പൊട്ടക്കണ്ണന്‍ മുക്കിന് സമീപം നെടിയത്ത് സതീഷിന്റെ പക്കല്‍നിന്നാണ് ഇയാൾ ലോട്ടറിയും പണവും തട്ടിയെടുത്തത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. യുവാവ് തന്ത്രപരമായി ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഇയാളില്‍നിന്ന് 6000 രൂപയും ലോട്ടറിയുമാണ് തട്ടിയെടുത്തത്. യുവാവ് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ കച്ചവടക്കാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിന്റെ നിരീക്ഷണ കാമറാ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. ശൂരനാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയുടെ കടയില്‍നിന്ന് 6000 രൂപ പിടിച്ചു പറിച്ച കേസില്‍ റിമാന്‍ഡ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് പ്രതി വീണ്ടും മോഷണം നടത്തിയത്. Show Full Article

The man who stole money and lottery tickets from a differently-abled trader was arrested