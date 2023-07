cancel camera_alt ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പു​സ്ത​ക അ​ല​മാ​ര​യി​ലേ​ക്ക് പു​സ്ത​കം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​കെ. ഗോ​പ​ൻ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​സ്. ഷെ​രീ​ഫി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പു​സ്ത​ക അ​ല​മാ​ര​യി​ലേ​ക്ക്​ ജെ.​സി.​ഐ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ജെ.​സി.​ഐ അം​ഗം ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ​ 50 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​കെ. ഗോ​പ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​സ്ത​ക​വാ​യ​ന​ക്ക്​ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. എ​സ്. ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​സ്. ഷെ​രീ​ഫ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എ​സ്.​ഐ ഷാ​ന​വാ​സ്, രാ​ജ്‌​കു​മാ​ർ, എ.​എ​സ്.​ഐ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ജ​ന​മൈ​ത്രി ബീ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഷോ​ബി​ൻ വി​ൻ​സെ​ന്റ്, അ​ജി​ത്‌​കു​മാ​ർ, എ. ​ഷാ​ന​വാ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. Show Full Article

Book reading will be also available in at Sasthamkota police station