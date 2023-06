പുനലൂർ-ചെങ്കോട്ട പാത വൈദ്യുതീകരണം തുരങ്കംവരെ പൂർത്തിയായി

cancel camera_alt ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ട്ട​വാ​സ​ൽ തു​ര​ങ്കം വ​രെ റെ​യി​ൽ​വേ ലൈ​ൻ വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​നി​ല​യി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പു​ന​ലൂ​ർ: കൊ​ല്ലം-​ചെ​ങ്കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ത പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ കോ​ട്ട​വാ​സ​ൽ തു​ര​ങ്കം വ​രെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ളാ​ണ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യ​ത്. ഇടമണിൽനി​ന്ന് കോട്ടവാസൽ വരെ വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ഇ​നി​യും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇടമണിൽ നിന്ന്​ പുനലൂർ ഭാഗം വരെ വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്​.

ചെ​ങ്കോ​ട്ട മു​ത​ൽ ഭ​ഗ​വ​തി​പു​രം വ​രെ​യു​ള്ള ലൈ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം പ​രീ​ക്ഷ​ണ സ​ർ​വി​സും ന​ട​ത്തി. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന കോ​ട്ട​വാ​സ​ൽ തു​ര​ങ്കം വ​രെ ഏ​ഴ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​ൻ ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​ന​ലൂ​ർ മു​ത​ൽ കോ​ട്ട​വാ​സ​ൽ തു​ര​ങ്കം വ​രെ മി​ക്ക​യി​ട​ത്തും പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. കൊ​ല്ലം- പു​ന​ലൂ​ർ ലൈ​ൻ നേ​ര​ത്തേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ജൂ​ണി​ൽ വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ചെ​ങ്കോ​ട്ട മു​ത​ൽ പു​ന​ലൂ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 1663 പോ​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ് മൊ​ത്തം വേ​ണ്ട​ത്. ചെ​ങ്കോ​ട്ട-​പു​ന​ലൂ​ർ 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് 61.32 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റി​നു പ​ക​രം ഭി​ത്തി​യി​ൽ ക്ലാ​മ്പു​ക​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ലൈ​ൻ വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ലൈ​നി​ൽ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ 13 തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളും പാ​ല​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ദൂ​ര​മു​ള്ള കോ​ട്ട​വാ​സ​ൽ തു​ര​ങ്ക​മാ​ണ് വ​ലു​ത്. ഇ​തി​നു​ള്ളി​ൽ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ക​രി​ങ്ക​ൽ തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ന്റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ലാ​മ്പ് ​ഘടി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ലൈ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Electrification of Punalur-Sengottai line has been completed up to the tunnel