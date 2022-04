മാലിന്യസംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് നീക്കിത്തുടങ്ങി

cancel camera_alt പ​റ​വൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഡ​മ്പി​ങ്​ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പ​റ​വൂ​ർ: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ വെ​ടി​മ​റ​യി​ലെ ഡ​മ്പി​ങ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ത് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​തെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​മാ​യി ക​രാ​റി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം അ​തി​ന് ത​യാ​റാ​കാ​ഞ്ഞ​താ​ണ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ 15 അ​ടി​യോ​ളം ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്മാ​ലി​ന്യം അ​ടി​യാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. 12 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം മാ​ലി​ന്യം ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഇ​വ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മ​ഴ പെ​യ്ത​തോ​ടെ മാ​ലി​ന്യം ചീ​ഞ്ഞ് ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​രാ​റു​കാ​ര​നു​മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യ​തും മാ​ലി​ന്യ​നീ​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ലി​യ ലോ​റി​ക​ളി​ൽ ക​യ​റ്റി​യാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. പ​ത്ത് ട​ണ്ണോ​ളം മാ​ലി​ന്യം ഇ​നി​യും ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലു​ണ്ട്.

ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ് ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം കു​ന്നു​കൂ​ടാ​ൻ ഇ​ട​യാ​യ​തെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

The plastic in the waste collection center was removed in Paravur