cancel camera_alt ആ​ല​പ്പാ​ട്-​അ​ഴീ​ക്ക​ൽ ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ ക​രി​ക്കാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഓ​ച്ചി​റ: ട്രോ​ളി​ങ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ക​ട​ലി​ൽ പോ​യ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ക​രി​ക്കാ​ടി​യു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സാ​മാ​ന്യ വി​ല​പോ​ലും കി​ട്ടു​ന്നി​​ല്ലെ​ന്ന്​ ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ൾ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​രി​ക്കാ​ടി​യു​മാ​യി എ​ത്തി​യ ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ൾ നി​രാ​ശ​രാ​യി​രു​ന്നു. വ​ലി​യ ക​രി​ക്കാ​ടി​ക്ക് 90 രൂ​പ​യും ഇ​ട​ത്ത​രം 55 രൂ​പ​യാ​ണ് ഒ​രു കി​ലോ​ക്ക്​ വി​ല. കി​ളി​മീ​ൻ കി​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ല കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ബോ​ട്ട് ക​ട​ലി​ൽ പോ​യി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മ്പോ​ൾ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ്​ വ​രും. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

There is charcoal; The boat owners said they did not get the price