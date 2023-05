cancel camera_alt അ​യ്യൂ​ബ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: കൈ​ത​ക്കാ​ട് വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തു​നി​ന്ന് പ​ണി​യാ​യു​ധ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗ് ക​വ​ര്‍ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ മോ​ഷ്ടാ​വ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യി. ഇ​ട​മ​ണ്‍ 34ല്‍ ​മം​ഗ​ല​ശേ​രി വീ​ട്ടി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ചി​ത​റ കു​റ​ക്കോ​ട് കി​ഴ​ക്കും​ക​ര പു​ത്ത​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​യ്യൂ​ബാ​ണ് (56) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഉ​ട​മ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് വെ​ച്ച് ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പോ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പ​ണി​യാ​യു​ധ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കൈ​ത​ക്കാ​ട് വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ ബൈ​ക്കി​ല്‍ ബാ​ഗു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​താ​യി സ​മീ​പ​വാ​സി ന​ല്‍കി​യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ട​മ​ണ്ണി​ല്‍നി​ന്നും എ​സ്.​ഐ ബാ​ല​സു​ബ്ര​മ​ണ്യം, എ.​എ​സ്.​ഐ വി​നോ​ദ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ര​തീ​ഷ്, സു​ജി​ത്, ര​മേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘം അ​യ്യൂ​ബി​നെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

The man who robbed the bag containing working tools was arrested