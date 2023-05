കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ പുതിയ സ്കൂളും അധിക ബാച്ചുകളുമില്ല; ഉപരിപഠനത്തിന്​ നാടുവിടേണ്ട അവസ്ഥ

cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​സി പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ച്ച മു​ഴു​വ​ന്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കാ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്ക് ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ​യും വ​ല​ക്കു​ന്നു. അ​ഡ്മി​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി ദൂ​ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ തേ​ടേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന​താ​ണ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ല​സ് വ​ണ്‍ തു​ട​ര്‍പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് നി​ല​വി​ല്‍ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ​യി​ലു​ള്ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഹ​യ​ര്‍സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ല്‍ സ​യ​ന്‍സ്, ആ​ര്‍ട്സ്, കോ​മേ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 180 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി വി​ജ​യി​ച്ച 357പേ​രും തു​ട​ര്‍ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി​യി​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കു പോ​ലും പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക്കി​നാ​യി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സാം ​ഉ​മ്മ​ന്‍ മെ​മ്മോ​റി​യ​ല്‍ ടെ​ക്നി​ക്ക​ല്‍ ഹൈ​സ്കൂ​ളും പു​തി​യ ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ഗ​വ. ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളും നി​ല​നി​ല്‍ക്കെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ​വി​ട്ട് പോ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്. കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ബാ​ച്ചു​ക​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. Show Full Article

No new school and no additional batches in Kulathupuzha