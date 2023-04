പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ പട്ടാളക്കാരനും പിതാവും അറസ്റ്റിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ട്ടി​യം: പ​രാ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ര​നെ​യും പി​താ​വി​നെ​യും കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ര​യോ​ഗ​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും ക​ര​യോ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി വീ​ട്ടു​കാ​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നും ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ കേ​െ​സ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

ഡീ​സ​ന്‍റു​മു​ക്ക് ചെ​ന്താ​പ്പൂ​ര് ഉ​ഷ​സി​ൽ കി​ര​ൺ​കു​മാ​ർ (33), പി​താ​വ് തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ​പി​ള്ള (65) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് റി​മാ​ന്‍ഡ്​ ചെ​യ്ത​ത്. തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ​പി​ള്ള​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​ര​യോ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് കേ​െ​സ​ടു​ത്തു. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ എ.​സി.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ട​ര​യോ​ടെ ക​ര​യോ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കി​ര​ൺ​കു​മാ​ർ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ​പി​ള്ള​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ കൊ​ട്ടി​യം എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​െ​യ​യും എ​സ്.​ഐ​െ​യ​യും മ​ർ​ദി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഓ​രോ കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ര​നെ​യും പി​താ​വി​നെ​യും പൊ​ലീ​സ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം ക​ള്ള​ക്കേ​സ് എ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ചി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

A soldier and his father were arrested in the incident of attacking police officers