സൂനാമി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ അവർ ഒത്തുകൂടി; പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമകളുമായി

cancel camera_alt സുനാമി അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്മാരകത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഓ​ച്ചി​റ/ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: : 2004 ഡി​സം​ബ​ർ 26ന് ​സൂ​നാ​മി തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ത്ത ഉ​റ്റ​വ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി അ​വ​ർ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. വേ​ലി​യേ​റ്റ​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യ തി​ര​മാ​ല സൂ​നാ​മി​യാ​യി മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ല​പ്പാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ മി​ക്ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞു. ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഉ​റ്റ​വ​രെ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ൽ ആ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാണ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. 142 പേരു​ടേ ജീ​വ​നാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​വ​രെ​യൊ​ക്കെ അ​ഴീ​ക്ക​ലി​ൽ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്മൃ​തി​കു​ടീ​ര​വും തീ​ർ​ത്തു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​ഴീ​ക്ക​ലി​ലെ സ്മൃ​തി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ ഒ​രു​പി​ടി​ പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യി നിറകണ്ണുകളോടെയാണ് അവർ എത്തിയത്. 18 വ​ർ​ഷ​ം മു​മ്പ​ത്തെ ന​ടു​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് ദൃ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​പ്ര​തിനിധി​ക​ളും ക​ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ സ​ന്ന​ദ്ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സൂനാ​മി സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ​യോ​ഗം സി.​ആ​ർ. മ​ഹേ​ഷ് എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് യു. ​ഉ​ല്ലാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു. മ​ത്സ്യ​ഫെഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി. ​മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, മ​ത്സ്യ​ഫെ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡം​ഗം ജി. ​രാ​ജ​ദാ​സ്, മ​ത്സ്യ​ത്തൊഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ (സി.​ഐ.​ടി.​യു) ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ, മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ആ​ർ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ദീ​പ്തി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം വ​സ​ന്ത ര​മേ​ശ്, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം ഷെ​ർ​ളി ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ഷൈ​മ, ഷി​ജി, ശ്യാ​മ, ഹ​ജി​ത, ശ്യാം​കു​മാ​ർ, പി. ​ലി​ജു, വി.​എ​സ്. പ്രേം​കു​മാ​ർ, ഷി​ബു പ​ഴ​നി​ക്കു​ട്ടി, ചി​ദ്ഘ​നാ​മൃ​ത ചൈ​ത​ന്യ, പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ വാ​ലേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

They gathered at Tsunami Smriti Mandapam with the memories of loved ones