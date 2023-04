പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചു കടന്ന പ്രതി കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ

cancel camera_alt അ​ൻ​സ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽപ​ന സം​ഘ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു ര​ക്ഷ​പെ​ട്ട പ്ര​തി ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പി​ടി​യി​ൽ. സ്വാ​മി​മു​ക്ക് അ​ൻ​സ​ർ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ അ​ൻ​സ​റാ​ണ് (30) ക​ട​യ്ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി കു​മ്മി​ൾ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ 21 പൊ​തി ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി വി​ൽപ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ സം​ഘ​ത്തെ എ​സ്.​ഐ ജ്യോ​തി​ഷ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​നു നേ​രെ കു​രു​മു​ള​ക് സ്പ്രേ ​പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ൻ​സ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ 52 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

