യുവാവ് തലക്കടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം: സുഹൃത്തുക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt ഷെ​ഹി​ൻ വ​ഹാ​ബ്, ഷാ​ൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: ചി​ത​റ​യി​ൽ യു​വാ​വ് ത​ല​ക്ക​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ യു​വാ​വി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ഇ​ട്ടി​വ മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ അ​ൻ​സി​യ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ഷെ​ഹി​ൻ വ​ഹാ​ബ് (37), പാ​ങ്ങ​ലു​കാ​ട് ക​ല്ലു​മ​ല പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ ഷാ​ൻ (39) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ചി​ത​റ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഏ​ഴോ​ടെ​യാ​ണ്​ കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. ദ​ർ​പ്പ​ക്കാ​ട് ബൈ​ജു മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ബൈ​ജു എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സെ​യ്ദ് അ​ലി ആ​ണ് (34) മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​യാ​ൾ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ നാ​ലു പേ​ർ​ക്കൊ​പ്പം കാ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ത​റ​യി​ലു​ള്ള പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ൽ വെ​ച്ചു ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​ര​സ്പ​രം വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​റി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ സെ​യ്ദ് അ​ലി​യും പ്ര​തി​ക​ളും ത​മ്മി​ൾ സം​ഘ​ർ​ഷം ന​ട​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ സെ​യ്ദ് അ​ലി​യെ സ​മീ​പ​ത്ത് കി​ട​ന്ന കൊ​രു​പ്പ് ക​ട്ട കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക് ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ട​യ്ക്ക​ൽ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്നും കാ​റി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക​ളെ വാ​ള​ക​ത്തു​നി​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​ൽ​ത്ത​റ​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ആ​ന​പ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി നി​ഹാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​ൾ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ട​യ്ക്ക​ൽ താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം സെ​യ്ദ് അ​ലി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം തു​മ്പ​മ​ൺ​തൊ​ടി മു​സ്​​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത്​ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

News Summary -

The incident in which the young man died after being hit on the head- his friends were arrested