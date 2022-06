cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: കു​ള​ത്തി​ൽ വീ​ണ കാ​ള​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പേ​ഴും​മൂ​ട് ച​രു​വി​ള​വീ​ട്ടി​ൽ സ​ജി​യു​ടെ കോ​ഴി ഫാ​മി​ലെ കു​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ച​രു​വി​ള പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ ര​വി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള കാ​ള അ​ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

ക​ട​യ്ക്ക​ൽ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യി​ലെ അ​സി. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ ടി. ​വി​നോ​ദ്​​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജി. ​അ​രു​ൺ​ലാ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​ബീ​ർ, ലി​ന്‍റു ദാ​സ്, പ്ര​ശാ​ന്ത് വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കു​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി റോ​പ്പ്, ഹോ​സ് ഇ​വ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ടി സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ള​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. Show Full Article

The bull fell into the pond and was rescued