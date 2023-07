അലക്ഷ്യമായ ഡ്രൈവിങ്: പൊലീസ് പിടികൂടി വിട്ടയച്ചയാൾ വീണ്ടും അപകടമുണ്ടാക്കി

cancel camera_alt അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​് ഇടിച്ചു തകർത്ത ബൈക്കുകൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇ​ര​വി​പു​രം: അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​കും വി​ധ​ത്തി​ൽ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ട​യ​ച്ച എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി തി​രി​ച്ചു​പോ​കും വ​ഴി അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​റോ​ടി​ക്കു​ക​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട കാ​ർ റോ​ഡ​രി​കി​ലി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഇ​യാ​ൾ ഓ​ടി​ച്ച കാ​ർ മ​റ്റൊ​രു കാ​റി​ലി​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ര​വി​പു​രം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്നു. ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി തി​രി​കെ പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന​ടു​ത്തു​ള്ള പു​ത്ത​ൻ​ച​ന്ത ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​യാ​ൾ ഓ​ടി​ച്ച വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ചു​തെ​റി​പ്പി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഇ​യാ​ളെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. Show Full Article

Careless driving: The man who was caught by the police and released again caused an accident