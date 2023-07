ഓടയിലെ മണ്ണ് നീക്കിയില്ല; റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട്​ രൂക്ഷം

cancel camera_alt അ​ഞ്ചാ​ലും​മൂ​ട് ജ​ങ്​​ഷ​നു സ​മീ​പ​ം റോ​ഡി​ലെ ​വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്​ By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ഞ്ചാ​ലും​മൂ​ട്: മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ അ​ഞ്ചാ​ലും​മൂ​ട് ജ​ങ്​​ഷ​നു​സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഓ​ട​ക്ക് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ട​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലും റോ​ഡി​ലും വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​ട​യി​ലെ മ​ണ്ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് വെ​ള്ളം ഓ​ട​ക്ക് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. തി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​ലി​ന​ജ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ വേ​ണം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ. സ​മീ​പ​ത്തെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം ഓ​ട ശു​ചീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. Show Full Article

soil in the ditch was not removed; There is severe waterlogging on the road