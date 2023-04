വനിത കണ്ടക്ടറുടെ മൊബൈൽ ഫോണും പണവും കവർന്നയാൾ അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt സു​രേ​ഷ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ഞ്ച​ൽ: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്​ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ വ​നി​ത ക​ണ്ട​ക്ട​റു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും പ​ണ​മ​ട​ങ്ങി​യ പ​ഴ്സും ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. പ​ര​വൂ​ർ നെ​ടു​ങ്ങോ​ലം പൂ​ത​ക്കു​ളം സു​നാ​മി ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ സു​രേ​ഷ് (38) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന്​ അ​ഞ്ച​ൽ ആ​ർ.​ഒ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലാ​ണ് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം ഡി​പ്പോ​യി​ലെ വ​നി​ത ക​ണ്ട​ക്ട​റു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും പ​ഴ്സും മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം ഡി​പ്പോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സി​ലും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​യൂ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് സു​രേ​ഷി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​യു​ടെ കൊ​ല്ല​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. Show Full Article

The man who robbed the mobile phone and money of the female conductor was arrested