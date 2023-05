ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ വെട്ടിപരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt സ​ജി​ൻ ഷാ By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ഞ്ച​ൽ: ഏ​റം ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റെ വെ​ട്ടി​പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ൾ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ്യ​ക്കു​ന്ന്​ സ്വ​ദേ​ശി സ​ജി​ൻ​ഷാ​യാ​ണ്(23) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് പേ​ർ നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. അ​ഞ്ച​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റി​ൻ​ക​ര ഗ​ണ​പ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഉ​ത്സ​വ​ദി​ന​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി ഒ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ക്ര​മി​സം​ഘം ഏ​റം സ്വ​ദേ​ശി അ​ൻ​ഷാ​ദി​നെ വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​ൻ​വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പു​ന​ലൂ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

