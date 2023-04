റോഡിൽ മലിനജലമൊഴുക്കിയ ലോറി പിടികൂടി പിഴയിട്ടു

cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ഞ്ച​ൽ: മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ​യി​ൽ ഏ​രൂ​ർ മു​സ്​​ലിം പ​ള്ളി​ക്കു സ​മീ​പം റോ​ഡി​ൽ മ​ലി​ന​ജ​ല​മൊ​ഴു​ക്കി​യ​വ​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞ്​ പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ച ഇ​തു​വ​ഴി പോ​യ ലോ​റി​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ലി​ന​ജ​ലം വീ​ണ് ദു​ർ​ഗന്ധം വ​മി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​ച്ച നാ​ട്ടു​കാ​ർ ച​ര​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​വേ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ഭാ​ഗ​ത്തുനി​ന്നെ​ത്തി​യ മീ​ൻ ലോ​റി കൈ​കാ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യി. ഉ​ട​ൻ മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​നം മു​ന്നി​ലി​ട്ട് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഏ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പൊ​ലീ​സെ​ത്തി വാ​ഹ​ന​വും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ മ​ത്സ്യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നാ​യി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വാ​ഹ​നം അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വാ​ഹ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ടി​ക്കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​വെ​ച്ച പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തി​ൽ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ല​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ടാ​ങ്ക് മൂ​ന്ന്ദി​വ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി. വാ​ഹ​നം ശു​ചീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേശം ന​ൽ​കു​ക​യും പോ​ലീ​സ് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. Show Full Article

A lorry that spilled sewage on the road was caught and fined