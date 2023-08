ട്രോളിങ് നിരോധനം കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യവരവിൽ വലനിറച്ച് കിളിമീനുകൾ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വൈ​പ്പി​ൻ: 52 ദി​വ​സ​ത്തെ ട്രോ​ളി​ങ്​ നി​രോ​ധ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞു ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ ഹാ​ർ​ബ​റു​ക​ളി​ൽ കി​ളി​മീ​നു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. കി​ളി​മീ​ൻ ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 120-130 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കി​ളി​മീ​ൻ വി​ല 40 രൂ​പ​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. മു​ന​മ്പം ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ര​ണ്ട് ബോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യം അ​ടു​ത്ത​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഉ​ച്ച​തി​രി​ഞ്ഞ് മ​റ്റു ര​ണ്ടെ​ണ്ണം​കൂ​ടി തീ​ര​മ​ണ​ഞ്ഞു. ഒ​രു ബോ​ട്ടി​നു​മാ​ത്രം നാ​ലു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ കി​ളി​മീ​ൻ ല​ഭി​ച്ചു. ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ കി​ലോ​ക്ക് 120 മു​ത​ൽ 140 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ്യം ലേ​ല​ത്തി​ൽ പോ​യ​ത്. രാ​ത്രി​യോ​ടെ മു​ന​മ്പ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. അ​തേ​സ​മ​യം ചെ​മ്മീ​ൻ തേ​ടി​പ്പോ​യ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ​യും ക​ണ​വ തേ​ടി​പ്പോ​യ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞു​മേ തീ​ര​മ​ണ​യൂ. Show Full Article

After the ban on trawling, full of fishes in the net