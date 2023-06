cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​റ​വൂ​ർ: കൊ​ത്ത​ലെ​ൻ​ഗോ പ​ള്ളി​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല ച​ക്കി​യാ​ങ്ക​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്‍ (63) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. പൊ​ൻ​കു​ന്ന​ത്ത് മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​യാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ത്ത​ലെ​ൻ​ഗോ പ​ള്ളി​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ കാ​ര്യം ഇ​യാ​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ 20ന് ​പ​ള്ളി​യു​ടെ വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത്​ അ​ക​ത്തു ക​യ​റി​യ ഇ​യാ​ൾ അ​ഞ്ച് കാ​ണി​ക്ക​വ​ഞ്ചി​ക​ൾ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് 35,000 രൂ​പ​യാ​ണ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. പ​ള്ളി​യി​ലെ മോ​ഷ​ണ ശേ​ഷം തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ക് ഷോ​പ്പി​ൽ ക​യ​റി 4000 രൂ​പ​യും ക​വ​ർ​ന്നു. ഏ​പ്രി​ൽ 24ന് ​ത​ട്ടാം​പ​ടി​യി​ലെ പ​ള്ളി​യി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ലും ഇ​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം പൊ​ൻ​കു​ന്നം സ​ബ് ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

Show Full Article

News Summary -

The man arrested for who stole from the mosque