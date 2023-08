cancel camera_alt ഉ​പ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ മു​റ​വ​ൻ​തു​രു​ത്ത് ഗ​വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​റ​വൂ​ർ: ഏ​ഴി​ക്ക​ര, വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ്​ മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു വ​രെ​യാ​ണ് പോ​ളി​ങ്. ഏ​ഴി​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ട​ക്കു​പു​റം 3ാം വാ​ർ​ഡി​ന്റെ പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ടാ​മം​ഗ​ലം ഗ​വ.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളും വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​റ​വ​ൻ​തു​രു​ത്ത് 11ാം വാ​ർ​ഡി​ന്‍റേ​ത്​ മു​റ​വ​ൻ​തു​രു​ത്ത് ഗ​വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളു​മാ​ണ്. ര​ണ്ടി​ട​ത്തും ര​ണ്ട് പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ൾ വീ​തം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പോ​ളി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ശേ​ഷം വോ​ട്ടി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ അ​ത​തു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി​ക്കു​പോ​യ സി.​പി.​എം അം​ഗം കെ.​എം. അ​നൂ​പ് രാ​ജി​വെ​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​വി​ടെ ടി.​പി. സോ​മ​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), എം.​എ​സ്. ന​വ​നീ​ത് (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), അ​ജേ​ഷ് കാ​ട്ടേ​ത്ത് (എ​ൻ.​ഡി.​എ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. 14 വാ​ർ​ഡു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 8, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 5 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ക​ക്ഷി​നി​ല. വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം പി.​ജെ. ജോ​ബി മ​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 11ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ജോ​ബി​യു​ടെ മ​ക​ൾ നി​ഖി​ത ജോ​ബി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. കെ.​എ​സ്. സു​നി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, ഐ.​ബി. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴി​ക്ക​ര​യി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര​യി​ലും ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം ഭ​ര​ണ​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കി​ല്ല. Show Full Article

