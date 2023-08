cancel camera_alt കോ​ത​മം​ഗ​ലം വാ​ര​പ്പെ​ട്ടി​യി​ലെ ക​ര്‍ഷ​ക​ൻ തോ​മ​സി​ന് മ​ര​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ആ​ന്റ​ണി ആ​ശാം​പ​റ​മ്പി​ല്‍ സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ര​ട്: കോ​ത​മം​ഗ​ലം വാ​ര​പ്പെ​ട്ടി​യി​ല്‍ ക​ര്‍ഷ​ക​നാ​യ തോ​മ​സി​ന്റെ വാ​ഴ​കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ നാ​നൂ​റോ​ളം വാ​ഴ​ക​ള്‍ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ വെ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ മ​ര​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി. മ​ര​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചി​ങ്ങം - 1 ക​ര്‍ഷ​ക ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹ​രി​തോ​ത്സ​വം 2023 ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ തോ​മ​സി​ന് 10,000 രൂ​പ സ​ഹാ​യ​മാ​യി ന​ല്‍കു​വാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ആ​ന്റ​ണി ആ​ശാം​പ​റ​മ്പി​ല്‍, വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ പി.​ഡി. രാ​ജേ​ഷ്, കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ സി.​ആ​ര്‍. ഷാ​ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് വാ​ര​പ്പെ​ട്ടി​യി​ലെ​ത്തി തോ​മ​സി​ന് തു​ക കൈ​മാ​റി. തോ​മ​സി​ന്റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​നു​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള 220 കെ.​വി ലൈ​നി​ന്റെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് വാ​ഴ​ക​ള്‍ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വെ​ട്ടി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പ​ല​യി​ട​ത്തു​നി​ന്നും പ​ല വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്കം സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​തു​പോ​ലെ ഒ​രു സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് തോ​മ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. Show Full Article

To the banana farmer in Warapetti Helped by the Maradu Municipal Corporation